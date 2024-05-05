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Швьонтек – Соболенко: огляд фіналу турніру в Мадриді

Сьогодні 16:45 79 0
Швьонтек – Соболенко: огляд фіналу турніру в Мадриді
#Mutua Madrid Open, #ВІДЕООГЛЯД, #Аріна Соболенко, #Іга Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу Іга Швьонтек перемогла білоруку Аріну Соболенко (№2 WTA) у фіналі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Огляд матчу

Mutua Madrid Open  WTA 1000
Мадрид, Іспанія 
Ґрунт 
Призовий фонд $8,770,480
Фінал, 4 травня

Іга Швьонтек (Польща) – Аріна Соболенко 7:5, 4:6, 7:6(7)

Після цього тріумфу Швьонтек вийшла на третє місце за кількістю титулів на турнірах категорії WTA 1000. 

Нагадаємо, що українка Даяна Ястремська поступилася Коко Ґофф у третьому колі. Інші українські тенісистки покинули змагання на ранніх стадіях. Леся Цуренко вилетіла ще в першому колі, Еліна Світоліна не впоралася з Соррібес-Тормо, Марта Костюк сенсаційно поступилася Маяр Шериф, а Ангеліна Калініна не змогла обіграти Керолайн Доулгайд. 

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