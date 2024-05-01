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25.04.2024 21:39 397

Снігур у другому матчі поспіль перемогла росіянку та вийшла в 1/4 турніру у Грузії

Сьогодні 20:42 121 0
Снігур у другому матчі поспіль перемогла росіянку та вийшла в 1/4 турніру у Грузії
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (125) здолала чергову суперницю з країни-терористки. Цього разу 22-річною киянкою була переможена росіянка Евеліна Ласкевич (542). 

Матч тривав 2 години 5 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:2. 

Завдяки цій перемозі Дар'я пробилася до чвертьфіналу турніру категорії ITF W50 у Лопоті, Грузія, де зіграє проти американки Кетрін Гаррісон (490). 

ITF W50 
Лопота, Грузія
Другий раунд, 1 травня

Дарія Снігур (Україна) — Еліна Ласкевич (Росія) 6:2, 5:7, 6:2

Зазначимо, що в попередньому раунді Снігур виявилася сильнішою за іншу "нейтральну" спортсменку Дар'ю Зелінську (1017). 

Нагадаємо, нещодавно українка стала чемпіонкою хардового турніру у Франції. Для Снігур цей титул став дев’ятим на турнірах рівня ITF у професійній кар’єрі. 

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