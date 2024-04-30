Снігур перемогла росіянку в першому раунді турніру в Грузії

Головне
Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В
Сьогодні 14:44 9311 6
МОК зняв документальний фільм про приму української гімнастики
Сьогодні 18:49 155
Миколенко більше не зіграє в нинішньому сезоні АПЛ
Сьогодні 17:15 445
Людмила Кіченок поступилась у чвертьфіналі парного турніру в Мадриді
Сьогодні 15:45 207
Збірна України дізналась свого наступного суперника в Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 15:11 319
Україна виграла комплексний командний залік міжнародного турніру U-23 зі спортивної боротьби
Сьогодні 11:46 300
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції
Сьогодні 09:31 10789
Баварія прийме Реал Луніна у півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 541
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк
Вчора 20:22 28309 13
Полісся з пізнім голом Назаренка здолало Ворсклу в 26 турі УПЛ
Вчора 19:56 3431
Прямі трансляції
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 18:48 100
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 687
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 720
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
СК Дніпро-1 — Динамо — онлайн-трансляція LIVE — УПЛ
27.04.2024 08:01 913
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:57 934
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:48 804
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 652
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 812
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1020
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 366

Снігур перемогла росіянку в першому раунді турніру в Грузії

Сьогодні 18:09 205 0
Снігур перемогла росіянку в першому раунді турніру в Грузії
#ITF, #Дарія Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (125) з перемоги над росіянкою Дар'єю Зелінською (1017) в першому колі розпочала виступи на турнірі ITF W50 у Лопоті (Грузія).

Поєдинок завершився з рахунком 7:6(2), 6:2.

У наступному раунді Снігур зіграє проти ще однієї "нейтральної" тенісистки Евеліни Ласкевич (542).

ITF W50 
Лопота, Грузія
Перший раунд, 30 квітня

Дарія Снігур (Україна) — Дар'я Зелінська (Росія) 7:6(2), 6:2

Нещодавно українка стала чемпіонкою хардового турніру у Франції. Для Снігур цей титул став дев’ятим на турнірах рівня ITF у професійній кар’єрі. 

Раніше ми повідомляли про завершення виступу іншої представниці України Людмили Кіченок на парному турнірі WTA 1000 у Мадриді. Українка разом з латвійкою Єлєною Остапенко (10) програли бельгійці Елізі Мертенс (29) і представниці Тайваню Шувей Се (604) у чвертьфіналі. Додамо, що сестра Людмили, Надія Кіченок, та її японська напарниця Мію Като зазнали поразки від "нейтрального" дуету Анастасії Павлюченкової та Анастасії Потапової в другому колі парного турніру.

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко: Операція не потрібна, сподіваюсь, побачимось на Євро Миколенко: Операція не потрібна, сподіваюсь, побачимось на Євро 3248
Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії 7421
Мерседес планує переманити Ферстаппена з Ред Булл Мерседес планує переманити Ферстаппена з Ред Булл 2883
Хаві розповів, чому він вирішив залишитися в Барселоні Хаві розповів, чому він вирішив залишитися в Барселоні 3882
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції 10789
Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В Збірна України знищила Китай у третьому турі ЧС в Дивізіоні 1В 9311 6
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58223 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100288
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31065
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 363225 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65586 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11220 2