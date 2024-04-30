Снігур перемогла росіянку в першому раунді турніру в Грузії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (125) з перемоги над росіянкою Дар'єю Зелінською (1017) в першому колі розпочала виступи на турнірі ITF W50 у Лопоті (Грузія).

Поєдинок завершився з рахунком 7:6(2), 6:2.

У наступному раунді Снігур зіграє проти ще однієї "нейтральної" тенісистки Евеліни Ласкевич (542).

ITF W50

Лопота, Грузія

Перший раунд, 30 квітня

Дарія Снігур (Україна) — Дар'я Зелінська (Росія) 7:6(2), 6:2

Нещодавно українка стала чемпіонкою хардового турніру у Франції. Для Снігур цей титул став дев’ятим на турнірах рівня ITF у професійній кар’єрі.

Раніше ми повідомляли про завершення виступу іншої представниці України Людмили Кіченок на парному турнірі WTA 1000 у Мадриді. Українка разом з латвійкою Єлєною Остапенко (10) програли бельгійці Елізі Мертенс (29) і представниці Тайваню Шувей Се (604) у чвертьфіналі. Додамо, що сестра Людмили, Надія Кіченок, та її японська напарниця Мію Като зазнали поразки від "нейтрального" дуету Анастасії Павлюченкової та Анастасії Потапової в другому колі парного турніру.