Снігур перемогла росіянку в півфіналі турніру в Лопоті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарія Снігур (125) перемогла росіянку Анастасію Золотарьову (663) у півфіналі ITF W50 у грузинському Лопоті.
Поєдинок тривав 1 годину 57 хвилин і завершився з рахунком 7:6(2), 7:6(3).
У вирішальному матчі українка зіграє проти переможниці пари Єкатеріне Горгодзе (Грузія) — Кіра Павлова ("нейтральна" тенісистка).
Дарія Снігур (Україна) — Анастасія Золотарьова 7:6(2), 7:6(3)
Зазначимо, що у чвертьфіналі Снігур перемогла американку Кетрін Гаррісон, а раніше здолала чергову суперницю з країни-терористки Евеліну Ласкевич.
Нагадаємо, нещодавно українка стала чемпіонкою хардового турніру у Франції. Для Дарії цей титул став дев’ятим на турнірах рівня ITF у професійній кар’єрі.