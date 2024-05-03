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Снігур перемогла росіянку в півфіналі турніру в Лопоті

Сьогодні 15:16 134 0
Снігур перемогла росіянку в півфіналі турніру в Лопоті
#ITF, #Дарія Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарія Снігур (125) перемогла росіянку Анастасію Золотарьову (663) у півфіналі ITF W50 у грузинському Лопоті.

Поєдинок тривав 1 годину 57 хвилин і завершився з рахунком 7:6(2), 7:6(3).

У вирішальному матчі українка зіграє проти переможниці пари Єкатеріне Горгодзе (Грузія) — Кіра Павлова ("нейтральна" тенісистка).

ITF W50 
Лопота, Грузія
1/2 фіналу, 3 травня

Дарія Снігур (Україна) — Анастасія Золотарьова 7:6(2), 7:6(3)

Зазначимо, що у чвертьфіналі Снігур перемогла американку Кетрін Гаррісон, а раніше здолала чергову суперницю з країни-терористки Евеліну Ласкевич.

Нагадаємо, нещодавно українка стала чемпіонкою хардового турніру у Франції. Для Дарії цей титул став дев’ятим на турнірах рівня ITF у професійній кар’єрі. 

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