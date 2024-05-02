Снігур вийшла до 1/2 фіналу турніру в Лопоті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарія Снігур оформила путівку до півфіналу турніру ITF W50 в грузинському Лопоті, обігравши американку Кетрін Гаррісон.

Протистояння тривало 75 хвилин і завершилася вікторією українки — 6:1, 6:1.

За місце у фіналі Дарія зіграє з переможницею матчу Анастасія Золотарьова ("нейтральна" тенісистка) — Урсула Радванська (Польща).

ITF W50

Лопота, Грузія

1/4 фіналу, 1 травня

Дарія Снігур (Україна) — Кетрін Гаррісон (США) 6:1, 6:1

Зазначимо, що в попередньому раунді Снігур здолала чергову суперницю з країни-терористки Евеліна Ласкевич, а раніше виявилася сильнішою за іншу "нейтральну" спортсменку Дарію Зелінську (1017).

Нагадаємо, нещодавно українка стала чемпіонкою хардового турніру у Франції. Для Дарії цей титул став дев’ятим на турнірах рівня ITF у професійній кар’єрі.