Стародубцева поступилась у півфіналі турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) поступилася хорватці Яні Фетт (150) у півфіналі турніру ITF W100 в Оейраші (Португалія).

Поєдинок тривав 2 години 19 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 3:6, 3:6.

ITF W100 Жінки

Оейраш, Португалія

1/2 фіналу, ґрунт

27 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) — Яна Фетт (Хорватія) 6:2, 3:6, 3:6

Нагадаємо, у парному розряді Стародубцева також поступилася в 1/2 фіналу.

Цього тижня інша українка Марта Костюк сенсаційно програла єгиптянці Маяр Шериф на турнірі в Мадриді. Також у другому колі поразки зазнала Ангеліна Калініна.

Напередодні позитивним результатом в столиці Іспанії відзначилась Даяна Ястремська, яка здобула вольову перемогу над колумбійкою Емільяною Аранго.

Додамо, що на цьому турнірі завершився шлях для першої ракетки України Еліни Світоліної, яка несподівано поступилася Соррібес-Тормо. Також, у першому колі Леся Цуренко сенсаційно програла 18-річній філіппінці.