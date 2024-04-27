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Стародубцева поступилась у півфіналі турніру в Португалії

Сьогодні 17:40 136 0
Стародубцева поступилась у півфіналі турніру в Португалії
#ITF, #Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (142) поступилася хорватці Яні Фетт (150) у півфіналі турніру ITF W100 в Оейраші (Португалія).

Поєдинок тривав 2 години 19 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 3:6, 3:6.

ITF W100 Жінки
Оейраш, Португалія
1/2 фіналу, ґрунт
27 квітня

Юлія Стародубцева (Україна) — Яна Фетт (Хорватія) 6:2, 3:6, 3:6

Нагадаємо, у парному розряді Стародубцева також поступилася в 1/2 фіналу.

Цього тижня інша українка Марта Костюк сенсаційно програла єгиптянці Маяр Шериф на турнірі в Мадриді. Також у другому колі поразки зазнала Ангеліна Калініна.

Напередодні позитивним результатом в столиці Іспанії відзначилась Даяна Ястремська, яка здобула вольову перемогу над колумбійкою Емільяною Аранго.

Додамо, що на цьому турнірі завершився шлях для першої ракетки України Еліни Світоліної, яка несподівано поступилася Соррібес-Тормо. Також, у першому колі Леся Цуренко сенсаційно програла 18-річній філіппінці.

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