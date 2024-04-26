Стародубцева не змогла пробитись у фінал парного турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.

Українка Юлія Стародубцева (142) та швейцарка Конні Перрен (385) поступилися сестрам Франсіско (184) та Матілде Жорже (499) у півфіналі парного турніру парного турніру ITF W100 в Оейраші, Португалія.

Поєдинок тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 4:6. Дует українки міг виграти другий сет, проте представниці Португалії забрали 4 гейми поспіль і довели гру до перемоги.

ITF W100

Оейраш, Португалія

Парний розряд, Ґрунт

1/2 фіналу, 26 квітня

Матілде Жорже/Франсіска Жорже (Португалія) — Юлія Стародубцева (Україна)/Конні Перрен (Швейцарія) 6:2, 6:4

Нагадаємо, у чвертьфіналі пара Стародубцевої перемогла німкеню Юлію Логофф та сербку Наталію Стефанович.

Також українка впевнено пройшла у півфінал турніру в одиночному розряді. Зазначимо, що в другому колі Юлія перемогла саме Франсіску.