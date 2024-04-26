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20.04.2024 11:05 712

Калініна зазнала поразки від Доулгайд у другому колі змагання в Мадриді

Сьогодні 17:21 178 0
Калініна зазнала поразки від Доулгайд у другому колі змагання в Мадриді
Фото: Getty Images
#Mutua Madrid Open, #Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Англеліна Калініна (32) програла американці Керолайн Доулгайд (56) в другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок завершився з рахунком 7:6(6), 2:6, 3:6. В першому сеті Калініна здобула вольову перемогу в тайбрейку. Проте, в інших двох Доулгайд виявилась сильнішою.

Ангеліна в матчі зробила 3 подачі на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 2 з 9 брейкпойнтів.

Mutua Madrid Open — WTA 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Призовий фонд — $8,770,480
Друге коло, 26 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) — Керолайн Доулгайд (США) 7:6(6), 2:6, 3:6

В паралельному матчі турніру інша українка Марта Костюк сенсаційно поступилась єгиптянці Маяр Шериф. 

Напередодні позитивним результатом відзначилась Даяна Ястремська, яка здобула вольову перемогу над колумбійкою Емільяною Аранго в другому колі змагання.

Додамо, що завершився шлях на турнірі для першої ракетки України Еліни Світоліної, яка несподівано поступилася Соррібес-Тормо. Також, у першому колі турніру Леся Цуренко сенсаційно програла 18-річній філіппінці.

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