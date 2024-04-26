Калініна зазнала поразки від Доулгайд у другому колі змагання в Мадриді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Англеліна Калініна (32) програла американці Керолайн Доулгайд (56) в другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок завершився з рахунком 7:6(6), 2:6, 3:6. В першому сеті Калініна здобула вольову перемогу в тайбрейку. Проте, в інших двох Доулгайд виявилась сильнішою.

Ангеліна в матчі зробила 3 подачі на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 2 з 9 брейкпойнтів.

Mutua Madrid Open — WTA 1000

Іспанія, Мадрид

Ґрунт

Призовий фонд — $8,770,480

Друге коло, 26 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) — Керолайн Доулгайд (США) 7:6(6), 2:6, 3:6

В паралельному матчі турніру інша українка Марта Костюк сенсаційно поступилась єгиптянці Маяр Шериф.

Напередодні позитивним результатом відзначилась Даяна Ястремська, яка здобула вольову перемогу над колумбійкою Емільяною Аранго в другому колі змагання.

Додамо, що завершився шлях на турнірі для першої ракетки України Еліни Світоліної, яка несподівано поступилася Соррібес-Тормо. Також, у першому колі турніру Леся Цуренко сенсаційно програла 18-річній філіппінці.