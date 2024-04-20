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Снігур із боями вийшла до фіналу турніру в Кальві

Сьогодні 17:15 281 0
Снігур із боями вийшла до фіналу турніру в Кальві
#Дарія Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарія Снігур (132) перемогла узбечку Нігіну Абдураїмову (239) та пробилася до фіналу турніру серії ITF W50 у Кальві (Франція).

Зустріч завершилася з рахунком 1:6, 7:6(4), 6:4, українка відігралася з — 1:6, 1:4.

У фіналі вона зіграє з переможницею пари Мона Бартель (Німеччина) — Валентіна Різер (Швейцарія).

Нагадаємо, Снігур в чвертьфіналі перемогла "нейтральну спортсменку" з російським паспортом Вікторію Кан.

У першому раунді змагань Дарія виявилася сильнішою за французьку тенісистку Ярославу Барташевич, а в другому колі обіграла ще одну місцеву гравчиню Гаель Десперр'єр.

ITF W50  France 04A
Кальві, Франція
Призовий фонд — €40 000
Півфінал, 19 квітня

Дарія Снігур (Україна) — Нігіна Абдураїмова (Узбекистан) 1:6, 7:6(4), 6:4

Раніше Снігур програла Терезі Валентовій (557) у фіналі турніру серії ITF W75 у Ржичанах (Чехія). Для українки це був 13 фінал ITF-туру в кар'єрі. На її рахунку вісім титулів на цьому рівні.

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