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Снігур з перемоги стартувала на турнірі у Франції

Сьогодні 20:51 134 0
Снігур з перемоги стартувала на турнірі у Франції
Фото - Getty Images
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (132) перемогла француженку Ярославу Барташевич (736) у першому колі турніру серії ITF W50 у Кальві (Франція).

Поєдинок тривав 1 годину 6 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:2.

ITF W50
Кальві, Франція
Перше коло, 16 квітня

Дарина Снігур (Україна) - Ярослава Барташевич (Франція) 6:2, 6:2

Раніше Снігур програла Терезі Валентовій (557) у фіналі турніру серії ITF W75 у Ржичанах (Чехія). Для українки це був 13 фінал ITF-туру в кар'єрі. На її рахунку вісім титулів на цьому рівні.

Напередодні Ангеліна Калініна (32) перемогла француженку Алізу Корне (106) в матчі першого кола турніру WTA 250 у французькому Руані.

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