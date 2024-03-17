Снігур програла у фіналі турніру ITF W75 у Чехії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (135) програла Терезі Валентовій (557) у фіналі турніру серії ITF W75 у Ржичанах (Чехія).

Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини і закінчився з рахунком 0:2.

ITF W75

Ржичани (Чехія)

Призовий фонд $25,000

Фінал, 17 березня

Дарина Снігур (Україна) - Тереза Валентова (Чехія) 6:7, 2:6

Нагадаємо, Дарина у першому колі обіграла Зейнеп Сонмез із Туреччини - 6:4, 6:2, у другому перемогла тенісистку з Росії Поліну Кудерметову - 6:2, 6:4, у чвертьфіналі розібралась з росіянкою Анастасією Тихоновою - 6:2, 6:3, а у півфіналі здолала хорватку Антонію Ружич - 7:5, 7:6(4).

Для Снігур це був 13 фінал ITF-туру в кар'єрі. На рахунку українки вісім титулів на цьому рівні.