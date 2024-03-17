Головне
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою
Вчора 21:53 54908 27
Збірна України з камбеком здолала США в чвертьфіналі Кубку світу
Сьогодні 13:35 304
Джойс технічним нокаутом переміг Алі
Сьогодні 11:30 323
Сахарук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі
Сьогодні 08:50 209
Алькарас здобув видовищну вольову перемогу над Сіннером у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 04:44 790
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:03 1338
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі
Вчора 23:51 12969 2
Інтер Маямі з Кривцовим розібрався з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС
Вчора 23:04 425
Макрон: Ми попросимо Росію зупинити вогонь під час Олімпійських ігор
Вчора 22:46 524
Брентфорд з Ярмолюком поступився Бернлі, Тоттенгем зазнав поразки від Фулгема: результати матчів АПЛ
Вчора 21:47 642
Прямі трансляції

Снігур програла у фіналі турніру ITF W75 у Чехії

Сьогодні 14:17 120 0
Снігур програла у фіналі турніру ITF W75 у Чехії
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (135) програла Терезі Валентовій (557) у фіналі турніру серії ITF W75 у Ржичанах (Чехія).

Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини і закінчився з рахунком 0:2.

ITF W75
Ржичани (Чехія)
Призовий фонд $25,000
Фінал, 17 березня

Дарина Снігур (Україна) - Тереза Валентова (Чехія) 6:7, 2:6

Нагадаємо, Дарина у першому колі обіграла Зейнеп Сонмез із Туреччини - 6:4, 6:2, у другому перемогла тенісистку з Росії Поліну Кудерметову - 6:2, 6:4, у чвертьфіналі розібралась з росіянкою Анастасією Тихоновою - 6:2, 6:3, а у півфіналі здолала хорватку Антонію Ружич - 7:5, 7:6(4).

Для Снігур це був 13 фінал ITF-туру в кар'єрі. На рахунку українки вісім титулів на цьому рівні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги 1338
Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ Кривбас вирвав перемогу над Колосом на останніх секундах матчу УПЛ 6159
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 8042
Костюк заробила шестизначну суму за виступ на турнірі в Індіан-Веллсі Костюк заробила шестизначну суму за виступ на турнірі в Індіан-Веллсі 1609
Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі Бо виграв перс'ют у Кенморі та перевершив рекорд Фуркада за кількістю перемог у кар'єрі 12969 2
Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою Українська тенісистка грає турніри в парі з росіянкою 54908 27
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28745
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23660 7
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16166 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358028
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20001 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30003