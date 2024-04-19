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Снігур розгромила росіянку Кан у чвертьфіналі турніру у Франції

Сьогодні 14:07 165 0
Снігур розгромила росіянку Кан у чвертьфіналі турніру у Франції
#Дарія Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарія Снігур (132) перемогла нейтральну спортсменку з російським паспортом Вікторію Кан (771) у чвертьфіналі турніру серії ITF W50 у Кальві (Франція).

Поєдинок тривав 51 хвилину та завершився з рахунком 6:3, 6:0. У півфіналі українка зустрінеться з переможницею пари Нігіна Абдураімова (Узбекистан, 229) — Лінда Клімовічова (Чехія, 283).

У першому раунді змагань Дарія виявилася сильнішою за французьку тенісистку Ярославу Барташевич, а в другому колі обіграла ще одну місцеву спортсменку Гаель Десперр'єр.

ITF W50  France 04A
Кальві, Франція
Призовий фонд — €40 000
Чвертьфінал, 19 квітня

Дарія Снігур (Україна) - Вікторія Кан 6:3, 6:0

Раніше Снігур програла Терезі Валентовій (557) у фіналі турніру серії ITF W75 у Ржичанах (Чехія). Для українки це був 13 фінал ITF-туру в кар'єрі. На її рахунку вісім титулів на цьому рівні.

Напередодні інша українка Марта Костюк перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті

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