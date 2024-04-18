Снігур впевнено перемогла Десперр'єр на шляху до чвертьфіналу турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (132) перемогла француженку Гаель Десперр'єр (без рейтингу) у другому колі турніру серії ITF W50 у Кальві (Франція).

Поєдинок тривав 54 хвилини та завершився з рахунком 6:0, 6:0. У наступному колі Снігур зіграє з нейтральною спортсменкою з російським паспортом Вікторією Кан (771). Гру заплановано на 19 квітня.

У першому раунді змагань Дарина виявилася сильнішою за іншу представницю Франції Ярославу Барташевич.

ITF W50 — France 04A

Кальві, Франція

Призовий фонд — €40 000

Друге коло, 18 квітня

Дарина Снігур (Україна) - Еаель Десперр'єр (Франція) 6:0, 6:0

Раніше Снігур програла Терезі Валентовій (557) у фіналі турніру серії ITF W75 у Ржичанах (Чехія). Для українки це був 13 фінал ITF-туру в кар'єрі. На її рахунку вісім титулів на цьому рівні.

Напередодні Марта Костюк у понад тригодинному матчі здолала Лауру Зігемунд на турнірі в Штутгарті.