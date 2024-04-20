Калініна вдруге в сезоні зіграє у півфіналі турніру WTA

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) протистоятиме представниці Польщі Магді Лінетт (60) у матчі 1/2 фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.

Вдруге у 2024 році українка дійшла до півфіналу турніру WTA. Перед цим Ангеліні це вдалося на турнірі в Остіні, де вона на початку квітня поступилась китаянці Сію Ван.

Тенісистки зіграють у другому запуску на центральному корті. Орієнтовний початок матчу — 17:30 за київським часом.

Востаннє суперниці грали між собою у 2018 році на турнірі у Боле.

Open Capfinances Rouen Métropole - WTA 250

Руан, Франція

ґрунт (зал)

Призовий фонд - $267,082

1/2 фіналу, 20 квітня

Ангеліна Калініна — Магда Лінетт

Нагадаємо, Калініна у першому колі турніру перемогла француженку Алізу Корне (106) — 6:4, 7:5, у другому колі обіграла італійку Мартіну Тревізан (106) — 6:4, 7:5, а у третьому розібралася з росіянкою Мірою Андрєєвою — 6:4, 7:5.

Напередодні інша українка Марта Костюк в емоційному чвертьфіналі турніру в Штутгарті перемогла третю ракетку світу Коко Ґофф, реалізувавши 8-й матчбол.