Калініна вдруге в сезоні зіграє у півфіналі турніру WTA

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) протистоятиме представниці Польщі Магді Лінетт (60) у матчі 1/2 фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.
Вдруге у 2024 році українка дійшла до півфіналу турніру WTA. Перед цим Ангеліні це вдалося на турнірі в Остіні, де вона на початку квітня поступилась китаянці Сію Ван.
Тенісистки зіграють у другому запуску на центральному корті. Орієнтовний початок матчу — 17:30 за київським часом.
Востаннє суперниці грали між собою у 2018 році на турнірі у Боле.
Ангеліна Калініна — Магда Лінетт
Нагадаємо, Калініна у першому колі турніру перемогла француженку Алізу Корне (106) — 6:4, 7:5, у другому колі обіграла італійку Мартіну Тревізан (106) — 6:4, 7:5, а у третьому розібралася з росіянкою Мірою Андрєєвою — 6:4, 7:5.
Напередодні інша українка Марта Костюк в емоційному чвертьфіналі турніру в Штутгарті перемогла третю ракетку світу Коко Ґофф, реалізувавши 8-й матчбол.