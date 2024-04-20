Ангеліна Калініна — Міра Андреєва: огляд матчу 1/4 фіналу турніру в Руані

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) перемогла 16-річну нейтральну спортсменку з російським паспортом Міру Андрєєву (43) в матчі 1/4 фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.

Open Capfinances Rouen Métropole - WTA 250

Руан, Франція

ґрунт (зал)

Призовий фонд - $267,082

1/4 фіналу, 19 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) — Міра Андреєва (-) 6:4, 7:5

У півфіналі опоненткою Ангеліни буде представниця Польщі Магда Лінетт (60). Матч відбудеться у суботу, 20 квітня. Початок не раніше 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, Калініна у першому колі турніру перемогла француженку Алізу Корне (106) — 6:4, 7:5. А у другому колі обіграла італійку Мартіну Тревізан (106) — 6:4, 7:5.

Цього ж вечора інша українка Марта Костюк в емоційному чвертьфіналі турніру в Штутгарті перемогла третю ракетку світу Коко Ґофф, реалізувавши 8-й матчбол.