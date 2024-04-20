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Ангеліна Калініна — Міра Андреєва: огляд матчу 1/4 фіналу турніру в Руані

Сьогодні 09:45 169 0
Ангеліна Калініна — Міра Андреєва: огляд матчу 1/4 фіналу турніру в Руані
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) перемогла 16-річну нейтральну спортсменку з російським паспортом Міру Андрєєву (43) в матчі 1/4 фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані.

Open Capfinances Rouen Métropole - WTA 250
Руан, Франція
ґрунт (зал)
Призовий фонд - $267,082
1/4 фіналу, 19 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) — Міра Андреєва (-) 6:4, 7:5

У півфіналі опоненткою Ангеліни буде представниця Польщі Магда Лінетт (60). Матч відбудеться у суботу, 20 квітня. Початок не раніше 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, Калініна у першому колі турніру перемогла француженку Алізу Корне (106) — 6:4, 7:5. А у другому колі обіграла італійку Мартіну Тревізан (106) — 6:4, 7:5.

Цього ж вечора інша українка Марта Костюк в емоційному чвертьфіналі турніру в Штутгарті перемогла третю ракетку світу Коко Ґофф, реалізувавши 8-й матчбол.

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