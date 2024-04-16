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07.04.2024 07:40 1132

Калініна здобула перемогу в першому колі турніру у Франції

Сьогодні 17:13 124 0
Калініна здобула перемогу в першому колі турніру у Франції
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) перемогла француженку Алізу Корне (106) в матчі першого кола турніру WTA 250 у французькому Руані.

Поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 7:5. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і використала 8 з 19 брейк-пойнтів.

В 1/8 фіналу суперницею українки стане переможниця пари Мартіна Тревізан (78) — Наомі Осака (192).

WTA 250, Одиночний розряд
Руан, Франція
Перше коло, основна сітка
16 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) — Алізе Корне (Франція) 6:4, 7:5

Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.

Українки програли Румунії в матчевій зустрічі — 2:3. Людмила і Надія Кіченок поступились у вирішальному парному матчі. Після поєдинку Юрій Сапронов розкритикував сестер.

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