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11.04.2024 16:43 1023

Калініна перемогла Тревізан та пройшла у чвертьфінал турніру у Франції

Сьогодні 23:01 109 0
Калініна перемогла Тревізан та пройшла у чвертьфінал турніру у Франції
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) перемогла італійку Мартіну Тревізан (78) в матчі другого кола турніру WTA 250 у французькому Руані.

Поєдинок тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:3. Українка 2 рази подала навиліт та використала 7 з 8 брейк-пойнтів.

В 1/4 фіналу суперницею Калініної стане росіянка Міра Андреєва.

WTA 250, Одиночний розряд
Руан, Франція
Друге коло, основна сітка
18 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) — Мартіна Тревізан (Італія) 6:4, 7:5

Напередодні інша українська тенісистка Дарина Снігур перемогла француженку Гаель Десперр'єр у другому колі турніру серії ITF W50 у Кальві.

Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.

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