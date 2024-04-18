Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) перемогла італійку Мартіну Тревізан (78) в матчі другого кола турніру WTA 250 у французькому Руані. Поєдинок тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:3. Українка 2 рази подала навиліт та використала 7 з 8 брейк-пойнтів. В 1/4 фіналу суперницею Калініної стане росіянка Міра Андреєва.

WTA 250, Одиночний розряд

Руан, Франція

Друге коло, основна сітка

18 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) — Мартіна Тревізан (Італія) 6:4, 7:5

Напередодні інша українська тенісистка Дарина Снігур перемогла француженку Гаель Десперр'єр у другому колі турніру серії ITF W50 у Кальві.

Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.