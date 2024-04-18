Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (32) перемогла італійку Мартіну Тревізан (78) в матчі другого кола турніру WTA 250 у французькому Руані.
Поєдинок тривав 1 годину 34 хвилини і завершився з рахунком 6:2, 6:3. Українка 2 рази подала навиліт та використала 7 з 8 брейк-пойнтів.
В 1/4 фіналу суперницею Калініної стане росіянка Міра Андреєва.
Ангеліна Калініна (Україна) — Мартіна Тревізан (Італія) 6:4, 7:5
Напередодні інша українська тенісистка Дарина Снігур перемогла француженку Гаель Десперр'єр у другому колі турніру серії ITF W50 у Кальві.
Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.