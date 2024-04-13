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Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчі проти Румунії

Сьогодні 00:32 936 1
Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчі проти Румунії
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (18) обіграла Жаклін Крістіан (75) у другому поєдинку матчевої зустрічі в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між командами України та Румунії.

Гра тривала 1 годину 38 хвилин та завершилася з рахунком 6:3, 7:5. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 6 з 12 брейк-пойнтів.

Відео переможного розіграшу

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Кваліфікація
Амелія-Айленд, США
Грунт
Другий матч, 12 квітня

Еліна Світоліна (Україна) — Жаклін Крістіан (Румунія) 6:3, 7:5

Напередодні стартовий матч у зустрічі з Румунією виграла Леся Цуренко, яка обіграла Ану Богдан — 3:6, 6:2, 6:0. 

Наступний матч за збірну України зіграє знову Світоліна. Її суперницею буде Богдан. Матч відбудеться 13 квітня, початок не раніше 18:00 за київським часом.

Розклад поєдинків

13 квітня (початок о 18:00*)

  • Еліна Світоліна (Україна) - Ана Богдан (Румунія)
  • Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія) 
  • Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні  / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

Формат

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.

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