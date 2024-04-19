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Setanta вибачилась перед Сапроновим за скандал під час трансляції матчу Україна — Румунія

Сьогодні 13:13 283 0
Setanta вибачилась перед Сапроновим за скандал під час трансляції матчу Україна — Румунія
#Setanta Sports, #Кубок Біллі Джин Кінг, #Сапронов

Джерело - Чемпіон.

Setanta Sports вибачилась перед харківським меценатом Юрієм Сапроновим за мовний скандал під час відбіркового матчу збірної України проти Румунії на Кубку Біллі Джин Кінг.

Відповідний пост з'явився у фейсбуці платформи.

Як заявив Сапронов, причиною інциденту стало те, що він розмовляв російською мовою, хоча тричі в репортажі пояснив, чому поки не готовий перейти на українську. Зазначимо, що 60-річний етнічний росіянин протягом багатьох років спонсорував Еліну Світоліну та жіночу збірну України з тенісу.

Свою підтримку харківському бізнесмену у коментарях до його резонансного допису висловив Гарік Корогодський. Він також відмовився коментувати матч на Сетанті.

Нагадаємо, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію турніру, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня. Українки програли Румунії в матчевій зустрічі — 2:3. Людмила і Надія Кіченок поступились у вирішальному парному матчі. Після поєдинку Юрій Сапронов розкритикував сестер.

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