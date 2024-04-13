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"Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної

Бізнесмен вважає, що патріотизм не визначається лише мовою.
Сьогодні 10:17 819 1
"Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної
#Кубок Біллі Джин Кінг, #Сапронов, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Відомий харківський бізнесмен і меценат Юрій Сапронов, який протягом багатьох років спонсорував Еліну Світоліну й жіночу збірну України з тенісу, повідомив, що його вигнали з етеру каналу Setanta Sports під час коментування відбіркового матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти Румунії.

Як заявив Сапронов, причиною стало те, що він розмовляв російською мовою, хоча тричі в репортажі пояснив, чому поки не готовий перейти на українську.

"Отримав подяку за вагомий внесок упродовж 26 років в український теніс. Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії каналу Setanta Sports після першого сету матчу збірної України проти зб. Румунії на неофіційному командному чемпіонаті світу з тенісу Кубок Біллі Джин Кінг. Грала Еліна Світоліна та Жаклін Крістіан. Чемно вигнаний.

Я порахував: 15-20 людей підняли хай у чаті ютуба, за те що я коментую не українською мовою. Після першого сету надійшов дзвінок від власників Сетанти редактору програми із вказівкою зняти мене з ефіру...

У тенісі я давно. З 1998 року. Думаю, мені є чим пишатися. Є що розповісти, показати, поділитися досвідом та знаннями з людьми. Безплатно, природно.

Тобто патріот — це лише українець, який розмовляє українською мовою? Абсолютно не важливо, що він зробив і робить для України та Харків і тенісу зокрема? Абсолютно не важливо, профі він у цьому чи лох, але говорить українською?

Варіантів патріота два – українськомовний та німий? "Дякую", українська спільното. Дякуємо, Setanta. Так, пішли на**й, власники Сетанти. Назветеся, хто Ви?" — зокрема написав Сапронов у власному Facebook, також перелічивши регалії свого внеску в розвиток українського тенісу.

Нагадаємо, в окресленому поєдинку Еліна Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчевій зустрічі з Румунією. Загальну перемогу й заразом перший в історії вихід на Billie Jean King Cup "синьо-жовтим" може принести саме Світоліна вже 13 квітня, якщо візьме гору над Аною Богдан, яка напередодні поступилась Лесі Цуренко.

Розклад поєдинків, що залишились

13 квітня (початок о 18:00*)

  • Еліна Світоліна (Україна) — Ана Богдан (Румунія)
  • Леся Цуренко (Україна) — Жаклін Крістіан (Румунія) 
  • Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Анка Тодоні  / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

Формат

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.

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