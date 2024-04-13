Бізнесмен вважає, що патріотизм не визначається лише мовою.

Джерело - Чемпіон.

Відомий харківський бізнесмен і меценат Юрій Сапронов, який протягом багатьох років спонсорував Еліну Світоліну й жіночу збірну України з тенісу, повідомив, що його вигнали з етеру каналу Setanta Sports під час коментування відбіркового матчу Кубку Біллі Джин Кінг проти Румунії.

Як заявив Сапронов, причиною стало те, що він розмовляв російською мовою, хоча тричі в репортажі пояснив, чому поки не готовий перейти на українську.

"Отримав подяку за вагомий внесок упродовж 26 років в український теніс. Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії каналу Setanta Sports після першого сету матчу збірної України проти зб. Румунії на неофіційному командному чемпіонаті світу з тенісу Кубок Біллі Джин Кінг. Грала Еліна Світоліна та Жаклін Крістіан. Чемно вигнаний. Я порахував: 15-20 людей підняли хай у чаті ютуба, за те що я коментую не українською мовою. Після першого сету надійшов дзвінок від власників Сетанти редактору програми із вказівкою зняти мене з ефіру... У тенісі я давно. З 1998 року. Думаю, мені є чим пишатися. Є що розповісти, показати, поділитися досвідом та знаннями з людьми. Безплатно, природно. Тобто патріот — це лише українець, який розмовляє українською мовою? Абсолютно не важливо, що він зробив і робить для України та Харків і тенісу зокрема? Абсолютно не важливо, профі він у цьому чи лох, але говорить українською? Варіантів патріота два – українськомовний та німий? "Дякую", українська спільното. Дякуємо, Setanta. Так, пішли на**й, власники Сетанти. Назветеся, хто Ви?" — зокрема написав Сапронов у власному Facebook, також перелічивши регалії свого внеску в розвиток українського тенісу.

Нагадаємо, в окресленому поєдинку Еліна Світоліна впевнено подвоїла перевагу збірної України в матчевій зустрічі з Румунією. Загальну перемогу й заразом перший в історії вихід на Billie Jean King Cup "синьо-жовтим" може принести саме Світоліна вже 13 квітня, якщо візьме гору над Аною Богдан, яка напередодні поступилась Лесі Цуренко.

Розклад поєдинків, що залишились

13 квітня (початок о 18:00*)

Еліна Світоліна (Україна) — Ана Богдан (Румунія)

Леся Цуренко (Україна) — Жаклін Крістіан (Румунія)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

Формат

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.