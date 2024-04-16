Сапронов розкритикував сестер Кіченок за гру у вирішальному матчі відбору на Кубок Біллі Джин Кінг

Відомий бізнесмен та меценат Юрій Сапронов вважає, що Надія та Людмила Кіченок не продемонстрували свій реальний рівень у вирішальному матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. За рахунку 2:2 в протистоянні між збірними України та Румунії вони поступилися в парній зустрічі Ані Богдан та Жаклін Крістіан.

Своїми враженнями від гри сестер Кіченок Сапронов поділився в інтерв’ю Tribuna.com.

"Парна комбінація. Не можна було говорити, що якщо ми дійдемо… На всіх каналах та на всіх ефірах усі говорили – з команди говорили, не вболівальники! Що ми говоримо – це все свинячий голос, ми можемо говорити про що завгодно на кухні. Ми не тренери, не експерти, не відповідаємо.

Було сказано, що парна комбінація – ну все, якщо не дай Боже, 2:2, і так далі... Ну, от не знаю. Я чогось тоді, коли всі ці слова пішли, я тоді цього не сказав, але я подивився статистику – і побачив, що Людмила та Надя Кіченок жодного разу не виграли вирішальний 5-й матч за збірну. Жодного разу.