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07.04.2024 07:40 1132

Сапронов розкритикував сестер Кіченок за гру у вирішальному матчі відбору на Кубок Біллі Джин Кінг

Сьогодні 15:32 301 0
Сапронов розкритикував сестер Кіченок за гру у вирішальному матчі відбору на Кубок Біллі Джин Кінг
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок

Джерело - Tribuna.com.

Відомий бізнесмен та меценат Юрій Сапронов вважає, що Надія та Людмила Кіченок не продемонстрували свій реальний рівень у вирішальному матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. За рахунку 2:2 в протистоянні між збірними України та Румунії вони поступилися в парній зустрічі Ані Богдан та Жаклін Крістіан. 

Своїми враженнями від гри сестер Кіченок Сапронов поділився в інтерв’ю Tribuna.com. 

"Парна комбінація. Не можна було говорити, що якщо ми дійдемо… На всіх каналах та на всіх ефірах усі говорили – з команди говорили, не вболівальники! Що ми говоримо – це все свинячий голос, ми можемо говорити про що завгодно на кухні. Ми не тренери, не експерти, не відповідаємо.

Було сказано, що парна комбінація – ну все, якщо не дай Боже, 2:2, і так далі... Ну, от не знаю. Я чогось тоді, коли всі ці слова пішли, я тоді цього не сказав, але я подивився статистику – і побачив, що Людмила та Надя Кіченок жодного разу не виграли вирішальний 5-й матч за збірну. Жодного разу.

Я подумав про себе: напевно, є якісь внутрішні психологічні проблеми. Мені їхня гра дуже не сподобалася. На корті були просто дві юніорки. Не найкращі парниці країни, не топові парниці у світі і так далі", – сказав Сапронов. 

Зазначимо, що в один із вирішальних моментів поєдинку суддя припустився серйозної помилки, на яку потім бурхливо відреагувала Еліна Світоліна

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