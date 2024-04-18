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06.04.2024 09:54 921

Марченко пройшов у півфінал парного турніру в Кванджу

Сьогодні 13:19 114 0
Марченко пройшов у півфінал парного турніру в Кванджу
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (239) і литовець Річардас Беранкіс (371) перемогли південнокорейський дует Санхуй Шіна (460) та Ву Бін Шіна у чвертьфіналі парного розряду Челленджера в Кванджу (Південна Корея).

Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4. Пара українця жодного разу не подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і використала 3 з 4 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що для Іллі це буде перший півфінал у парному розряді з жовтня 2019 року. Його суперниками стануть місцеві Чжа Мун Лі (564) та Мін К"ю Сонг.

Gwangju Open — ATP Challenger 75
Кванджу, Південна Корея,
Парний розряд, Хард
1/4 фіналу, 18 квітня

Ілля Марченко (Україна)/Річардас Беранкіс (Литва) — Санхуй Шін/Ву Бін Шін (Південна Корея) 6:3, 6:4

Напередодні Марченко в одиночному розряді поступився місцевому спортсмену Сон Чхан Хону (172) у першому колі турніру.

Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.

Українки програли Румунії в матчевій зустрічі — 2:3. Людмила і Надія Кіченок поступились у вирішальному парному матчі. Після поєдинку Юрій Сапронов розкритикував сестер.

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