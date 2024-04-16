Марченко поступився у першому колі на турнірі в Кванджу

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (239) зазнав поразки у першому колі "челенджера", який відбувається в південнокорейському Кванджу.
Він поступився місцевому спортсмену Сон Чхан Хону (172) із рахунком 3:6, 2:6.
Gwangju Open — ATP Challenger 75
Кванджу, Південна Корея, Хард
Призовий фонд — $82 000
Перше коло, 16 квітня
Ілля Марченко (Україна) — Сон Чхан Хон (Республіка Корея) 3:6, 2:6
Українець продовжить змагатися у парному розряді разом із литовцем Річардасом Беранкісом.
Нагадаємо, нещодавно Марченко програв у чвертьфіналі іншого "челенджера", який відбувся в Пусані.