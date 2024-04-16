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07.04.2024 07:40 1123

Марченко поступився у першому колі на турнірі в Кванджу

Сьогодні 10:09 145 0
Марченко поступився у першому колі на турнірі в Кванджу
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (239) зазнав поразки у першому колі "челенджера", який відбувається в південнокорейському Кванджу.

Він поступився місцевому спортсмену Сон Чхан Хону (172) із рахунком 3:6, 2:6.

Gwangju Open — ATP Challenger 75
Кванджу, Південна Корея, Хард
Призовий фонд  $82 000
Перше коло, 16 квітня

Ілля Марченко (Україна)  Сон Чхан Хон (Республіка Корея) 3:6, 2:6

Українець продовжить змагатися у парному розряді разом із литовцем Річардасом Беранкісом.

Нагадаємо, нещодавно Марченко програв у чвертьфіналі іншого "челенджера", який відбувся в Пусані.

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