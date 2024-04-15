Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Найкращим серед українців залишається Віталій Сачко (181), який знову піднявся на три сходинки.

Також варто виокремити прогрес Іллі Марченка, який покращив свою позицію відразу на 17 місць — тепер посідає 239-ту сходинку.

Світовий рейтинг продовжує очолювати серб Новак Джокович.

Рейтинг ATP

15 квітня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 10035 очок

2 (2). Яннік Сіннер (Італія) - 8750

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) - 8645

4 (4). Даніїл Мєдвєдєв (країна-терористка) - 7085

5 (5). Александр Звєрєв (Німеччина) - 5425

6 (10). Каспер Рууд (Норвегія) - 4025

7 (12). Стефанос Ціціпас (Греція) - 3995

8 (6). Андрєй Рубльов (країна-терористка) - 3935

9 (8). Хуберт Хуркач (Польща) - 3675

10 (9). Грігор Дімітров (Болгарія) - 3640

...

181 (184). Віталій Сачко (Україна) - 339

239 (256). Ілля Марченко (Україна) - 243

355 (357). Вадим Урсу (Україна) - 142

403 (398). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 120

405 (404). Олексій Крутих (Україна) - 120

