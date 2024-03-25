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Костюк: Буває таке, що починає трошки затуманювати голову

Сьогодні 10:48 168 0
Костюк: Буває таке, що починає трошки затуманювати голову

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк намагається не відволікати себе думками про просування в рейтингу WTA. 

Про це 26 ракетка світу розповіла в інтерв’ю btu.org.ua. 

"Звичайно, буває таке, що починає трошки затуманювати голову, коли ти такий думаєш: "О, ще кілька турнірів, і, можливо, я вже буду там топ-20, топ-10" тощо, тому що все це вже набагато ближче, ніж раніше. Але я намагаюся ці думки якось спрямовувати в більш позитивне русло.

Тому що це все одно процес і я не можу дивитися, наприклад, на такий початок сезону, з думками: "О, у мене така можливість з'являється. Такий гарний початок сезону. Потрібно продовжувати набирати очки", і так далі. Усе рухається своєю швидкістю, і я просто довіряю процесу. Це насправді так. У будь-якому разі, все, що я можу зробити - це продовжувати працювати і все", - сказала Костюк. 

Марта успішно почала рік, діставшись чвертьфіналу Austrlian Open, а потім зіграла у фіналі турніру в Сан-Дієго. Втім, Костюк не вдалося виступити в Маямі через хворобу. Українка зізналася, що зараз їй просто хочеться відпочити та підготуватися до ґрунтового сезону. 

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