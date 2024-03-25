Костюк: Буває таке, що починає трошки затуманювати голову

Українська тенісистка Марта Костюк намагається не відволікати себе думками про просування в рейтингу WTA.

Про це 26 ракетка світу розповіла в інтерв’ю btu.org.ua.

"Звичайно, буває таке, що починає трошки затуманювати голову, коли ти такий думаєш: "О, ще кілька турнірів, і, можливо, я вже буду там топ-20, топ-10" тощо, тому що все це вже набагато ближче, ніж раніше. Але я намагаюся ці думки якось спрямовувати в більш позитивне русло.

Тому що це все одно процес і я не можу дивитися, наприклад, на такий початок сезону, з думками: "О, у мене така можливість з'являється. Такий гарний початок сезону. Потрібно продовжувати набирати очки", і так далі. Усе рухається своєю швидкістю, і я просто довіряю процесу. Це насправді так. У будь-якому разі, все, що я можу зробити - це продовжувати працювати і все", - сказала Костюк.