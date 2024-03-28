Я мало не загинула: Костюк розповіла про екстремальний серфінг на Мальдівах

Українська тенісистка Марта Костюк могла трагічно загинути під час серфінгу.

Її цитує ВТУ з посиланням на подкаст The Sit-Down with Marta Kostyuk.

"Якось ми займалися серфінгом у Лос-Анджелесі і мій чоловік помітив, що в океані з'явилися електричні скати. Ми одразу кулею вискочили з води, але через деякий час ми все-таки вирішили повернутися, бо подумали: якщо ми загинемо, то хоча б загинемо, займаючись улюбленою справою.



А потім я спробувала серфінг на Мальдівах. У нас там був медовий місяць, і я тоді насправді мало не загинула. Хвилі були більшими, ніж ми думали. Вони були, напевно, разів у п'ять більшими, ніж у Лос-Анджелесі. І через те, що це був наш другий раз, ми були занадто впевнені в собі.



На Мальдівах є місця, де хвиля розбивається об каміння. І ось мене закрутило і двічі накрило хвилею, я була просто всередині загину хвилі і не могла з неї вибратися. Я практично видихнулася і справді ледь не загинула там.



Наступного дня ми, звісно, знову пішли кататися на серфі, і я знову спробувала, і мені вдалося встати на дошку, але я все одно вважаю, що це дуже небезпечне заняття. Тож потрібно обирати час і дні, коли цим можна займатися", - сказала Костюк.