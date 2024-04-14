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Визначилися всі учасниці фінального турніру Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 11:31 182 0
Визначилися всі учасниці фінального турніру Кубку Біллі Джин Кінг
#Кубок Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі всі учасниці фінальної частини Кубку Біллі Джин Кінг, яка відбудеться наприкінці тенісного сезону.

На турнір відібралися Канада (чинні чемпіонки), Італія (фіналістки минулого року), Іспанія (wild card, приймаюча країна), Чехія (wild card), Австралія, Польща, Велика Британія, США, Японія, Німеччина, Словаччина і кривдниці українок із Румунії.

У великому фіналі, який у листопаді 2024 року прийматиме іспанська Севілья, буде сформовано чотири групи по три команди.

Учасниці фінального турніру

  • Канада (чинні чемпіонки)
  • Італія (фіналістки минулого року)
  • Іспанія (wild card, приймаюча країна)
  • Чехія (wild card)
  • Австралія
  • Польща
  • Велика Британія
  • США
  • Японія
  • Німеччина
  • Словаччина
  • Румунія

Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.

Українки програли у матчевій зустрічі — 2:3. Сестри Людмила і Надія Кіченок поступились у вирішальній парній зустрічі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вважає, що збірна билася у кожній зустрічі та була близькою до виходу на фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг.

"Сьогодні вночі я був вигнаний зі студії. Ідіть на**й, власники Сетанти!" — харківський меценат Сапронов після матчу Світоліної

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