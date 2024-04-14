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Світоліна — про поразку від румунок: Ми билися, були дуже близькі до перемоги

Сьогодні 11:21 174 0
Світоліна — про поразку від румунок: Ми билися, були дуже близькі до перемоги
#Кубок Біллі Джин Кінг, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна вважає, що збірна билася у кожній зустрічі та була близькою до виходу на фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг.

Вона прокоментувала поразку жіночої збірної України від румунок на власній сторінці Instagram.

"Ми билися. Ми віддавали всі свої сили по кожному матчу.

Ми були дуже і дуже близькі до перемоги.

Але, на жаль, удача була не на нашому боці.

Наступного разу (будемо — ред.) краще та сильніше! Пишаюся нашою командою", – написала в сторіс українська тенісистка.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.

Українки програли у матчевій зустрічі з підсумковим рахунком 2:3.

Сестри Людмила і Надія Кіченок поступились у вирішальній парній зустрічі.

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