Цуренко зазнала поразки від Крістіан у четвертому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія

Джерело - Чемпіон.
Леся Цуренко (42) програла Жаклін Крістіан (75) у четвертому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.
Зустріч тривала 2 години 17 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 6:4. Українська тенісистка жодного разу не подала навиліт, допустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 6 з 15 брейк-пойнтів.
У вирішальному поєдинку за вихід у фінальну стадію змагань відбудеться парний матч: Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Анка Тодоні/Мара Гає. Гра запланована орієнтовно на 00:20 за київським часом.
Жаклін Крістіан (Румунія) - Леся Цуренко (Україна) 2:6, 6:4, 6:4
Рахунок у серії 2:2
Напередодні стартовий матч у зустрічі з Румунією виграла Цуренко, після чого перевагу подвоїла Еліна Світоліна. У третій грі протистояння перша ракетка України поступилася Ані Богдан.
У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.
Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.
Досі Україна двічі програвала матчеві протистояння за вихід у фінал Кубку Біллі Джин Кінг (після "ребрендингу" Кубку Федерації). У 2022 році була поразка від США (2:3), а у 2023-му — від Чехії (1:3).
Формат фінальної частини Billie Jean King Cup 2024
У великому фіналі, який у листопаді 2024 року прийме іспанська Севілья, буде сформовано чотири групи по три команди, тобто передбачається участь 12 збірних. Заздалегідь уже були відомі чотири:
- Канада як переможець 2023 року;
- Італія як учасник фінального поєдинку 2023;
- Іспанія як країна-господарка цьогорічного фінального турніру;
- Чехія, що отримала wild card від організаторів.
До півфіналів вийде чотири переможці груп, які й розіграють за олімпійським принципом головний трофей.