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07.04.2024 07:40 1035

Цуренко зазнала поразки від Крістіан у четвертому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія

Вчора 23:57 190 0
Цуренко зазнала поразки від Крістіан у четвертому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія
#Кубок Біллі Джин Кінг, #Леся Цуренко, #Жаклін Крістіан

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (42) програла Жаклін Крістіан (75) у четвертому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Зустріч тривала 2 години 17 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 6:4. Українська тенісистка жодного разу не подала навиліт, допустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 6 з 15 брейк-пойнтів.

У вирішальному поєдинку за вихід у фінальну стадію змагань відбудеться парний матч: Людмила Кіченок/Надія Кіченок — Анка Тодоні/Мара Гає. Гра запланована орієнтовно на 00:20 за київським часом.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Кваліфікація
Амелія-Айленд, США
Грунт
Четвертий матч, 13 квітня

Жаклін Крістіан (Румунія) - Леся Цуренко (Україна) 2:6, 6:4, 6:4
Рахунок у серії 2:2

Напередодні стартовий матч у зустрічі з Румунією виграла Цуренко, після чого перевагу подвоїла Еліна Світоліна. У третій грі протистояння перша ракетка України поступилася Ані Богдан.

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.

Досі Україна двічі програвала матчеві протистояння за вихід у фінал Кубку Біллі Джин Кінг (після "ребрендингу" Кубку Федерації). У 2022 році була поразка від США (2:3), а у 2023-му — від Чехії (1:3).

Формат фінальної частини Billie Jean King Cup 2024

У великому фіналі, який у листопаді 2024 року прийме іспанська Севілья, буде сформовано чотири групи по три команди, тобто передбачається участь 12 збірних. Заздалегідь уже були відомі чотири:

  • Канада як переможець 2023 року;
  • Італія як учасник фінального поєдинку 2023;
  • Іспанія як країна-господарка цьогорічного фінального турніру;
  • Чехія, що отримала wild card від організаторів.

До півфіналів вийде чотири переможці груп, які й розіграють за олімпійським принципом головний трофей.

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