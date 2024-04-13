Світоліна поступилася Богдан у третьому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (18) зазнала поразки від Ани Богдан (64) у третьому поєдинку матчевої зустрічі Україна — Румунія в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Гра тривала 2 години 51 хвилину та завершилася з рахунком 6:4, 4:6, 6:3. Українка 5 разів подала навиліт, допустилася 2 подвійні помилки та реалізувала 7 з 11 брейк-пойнтів.

У наступному матчі Леся Цуренко зустрінеться з Жаклін Крістіан. Українка може оформити для "синьо-жовтих" дострокову путівку в фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis

Кваліфікація

Амелія-Айленд, США

Грунт

Третій матч, 13 квітня

Ана Богдан (Румунія) — Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 4:6, 6:3

Рахунок у серії 1:2

Напередодні стартову гру в зустрічі з Румунією виграла Леся Цуренко, після чого перевагу подвоїла Світоліна.

Розклад поєдинків на 13 квітня

Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Крістіан (Румунія)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) - Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.

Досі Україна двічі програвала матчеві протистояння за вихід у фінал Кубку Біллі Джин Кінг (після "ребрендингу" Кубку Федерації). У 2022 році була поразка від США (2:3), а у 2023-му — від Чехії (1:3).

Формат фінальної частини Billie Jean King Cup 2024

У великому фіналі, який у листопаді 2024 року прийме іспанська Севілья, буде сформовано чотири групи по три команди, тобто передбачається участь 12 збірних. Заздалегідь уже були відомі чотири:

Канада як переможець 2023 року;

Італія як учасник фінального поєдинку 2023;

Іспанія як країна-господарка цьогорічного фінального турніру;

Чехія, що отримала wild card від організаторів.

До півфіналів вийде чотири переможці груп, які й розіграють за олімпійським принципом головний трофей.