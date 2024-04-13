"Цей успіх — для народу України": Світоліна прокоментувала перемогу над Крістіан

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (18) присвятила народу України перемогу над румункою Жаклін Крістіан (75) у другому поєдинку матчевої зустрічі кваліфікації тенісного Кубку Біллі Джин Кінг.

"Це був дуже близький матч. Я дуже рада, що все-таки вдалось його завершити на свою користь. Дуже приємно бачити багато українських облич, уболівальників, що зараз перебувають у Сполучених Штатах... Вельми вдячна за цей неймовірний переможний дух! Моментами було тяжко, але цей успіх — для народу України", — сказала Світоліна в інтерв'ю на корті відразу після завершення поєдинку.

Перша ракетка України, здолавши свою суперницю з рахунком 6:3, 7:5, подвоїла перевагу України в протистоянні з Румунією — 2:0. Загальну перемогу в матчі й заразом перший в історії вихід на Billie Jean King Cup "синьо-жовтим" може принести саме Світоліна вже 13 квітня, якщо візьме гору над Аною Богдан, яка напередодні поступилась Лесі Цуренко.

Розклад поєдинків, що залишились

13 квітня (початок о 18:00*)

Еліна Світоліна (Україна) — Ана Богдан (Румунія)

Леся Цуренко (Україна) — Жаклін Крістіан (Румунія)

Людмила Кіченок / Надія Кіченок (Україна) — Анка Тодоні / Мара Гає (Румунія)

*указаний час — київський.

Формат

У зустрічах збірних зазвичай проводять серію з п'яти поєдинків (чотирьох індивідуальних та одного парного), які граються протягом двох днів. Для перемоги в матчі необхідно виграти принаймні 3 з 5 поєдинків. Першого дня проводять дві індивідуальні гри, а наступного – суперники індивідуальних поєдинків міняються місцями; граються ще два індивідуальні та парний поєдинок.

Зазначимо, що протистояння можна переглядати безплатно.