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Сестри Кіченок на супертайбрейку зазнали поразки в фіналі турніру в Чарльстоні

Сьогодні 20:32 149 0
Сестри Кіченок на супертайбрейку зазнали поразки в фіналі турніру в Чарльстоні
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок програли в фіналі парних змагань на турнірі WTA 500 в американському Чарльстоні.

Сестри Кіченок на супертайбрейку поступилися американській парі Слоан Стівенс/Ешлін Крюгер з рахунком 1:6, 6:3, 10:7. Зустріч тривала 1 годину 21 хвилину, за цей час українки виконали 1 подачу навиліт, допустили 4 подвійних помилки та реалізували 4 з 7 тайбрейка.

Людмила і Надія вперше разом зіграли у фіналі турніру WTA на ґрунті. Це був їхній восьмий фінальний матч на рівні WTA-туру і перший з вересня 2022 року, коли вони стали чемпіонками на турнірі WTA 250 у Таллінні. За свою кар'єру сестри завоювали чотири спільних титули WTA.

Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон (США), зелений ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Фінал, 7 квітня

Слоан Стівенс/Ешлін Крюгер (США) - Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) 1:6, 6:3, 

Зазначимо, що виступ у парі є підготовкою до матчу за національну збірну України проти Румунії на Кубку Біллі Джин Кінг, який також, як і турнір у Чарльстоні, пройде на зеленому ґрунті.

У півфіналі сестри Кіченок обіграли американку Ніколь Меліхар та австралійку Еллен Перес, а у чвертьфіналі українки виявилася сильнішими за американський дует Медісон Кіз/Тейлор Таунсенд.

Раніше в одиночному розряді Еліна Світоліна поступилась бельгійці Елізе Мертенс, а Ангеліна Калініна програла росіянці Дар'ї Касаткіній у третьому колі турніру.

Також у другому колі Даяна Ястремська вилетіла від польки Магди Лінетт, а Леся Цуренко - від Астри Шарми.

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