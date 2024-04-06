Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок у супертайбрейку обіграли американку Ніколь Меліхар та австралійку Еллен Перес і пройшли у фінал парних змагань на турнірі WTA 500 в американському Чарльстоні.

Матч тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 2:1. Українки 1 раз подали навиліт, допустили 6 подвійних помилок та використали 1 з 3 брейк-пойнтів.

У фіналі сестри Кіченко зустрінуться проти переможців у парі Слоан Стівенс/Ешлін Крюгер (США) - Ері Хозумі/Макото Ніномія (Японія).

Credit One Charleston Open - WTA 500 Чарльстон (США), зелений ґрунт Призовий фонд - $922,573

1/2 фіналу, 6 квітня

Ніколь Меліхар(США)/Еллен Перес (Австралія) - Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) 6:7(4), 7:6(2), 11:13

Близнючки вперше грають разом у парному розряді з серпня минулого року. Зазначимо, що виступ у парі є підготовкою до матчу за національну збірну України проти Румунії на Кубку Біллі Джин Кінг, який також, як і турнір у Чарльстоні, пройде на зеленому ґрунті.

Нагадаємо, що у чвертьфіналі українки обіграли американський дует Медісон Кіз/Тейлор Таунсенд. Напередодні Еліна Світоліна поступилась бельгійці Елізе Мертенс у третьому колі турніру в Чарльстоні.