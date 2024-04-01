Головне
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 23:37 17347 3
Сіннер розібрався з Дімітровим у фіналі Мастерса в Маямі
Вчора 23:45 557
Арсенал без Зінченка зіграв в суху нічию з Сіті, Ліверпуль переміг Брайтон: результати матчів 30 туру АПЛ
Вчора 20:41 791
Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ
Вчора 19:40 11430
Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги
Вчора 19:33 12640
Онопрієнко здобула дві золоті медалі на Гран-Прі у Франції
Вчора 18:48 5985
Ван дер Пул утретє в кар’єрі виграв божевільну класику Тур Фландрії
Вчора 18:07 5580
Франківськ вдруге поспіль виграв золото жіночої Суперліги
Вчора 16:33 3958
Російським та білоруським атлетам не будуть раді у Парижі під час Олімпіади – очільниця міста
Вчора 11:48 362
Богачук – Мендоса: огляд бою
Вчора 11:19 877
Прямі трансляції

Сестри Кіченок виступатимуть разом у парному розряді вперше із серпня 2023 року

Сьогодні 08:05 202 0
Сестри Кіченок виступатимуть разом у парному розряді вперше із серпня 2023 року
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок зіграють разом у парному розряді вперше із серпня минулого  року. Близнючки виступлять на ґрунтовому турнірі WTA 500 у Чарльстоні (Велика Британія).

У в першому колі 1 квітня українки зіграють проти пари Софі Чанг (США)/Сюй Іфань (Китай). Орієнтовний час початку матчу - 21:00 за Києвом.

Зазначимо, що виступ у парі стане підготовкою до матчу за національну збірну України. Вже 12-13 квітня сестри Кіченок візьмуть участь у грі збірної проти Румунії в Кубку Біллі Джин Кінг, який також, як і турнір у Чарльстоні, пройде на зеленому ґрунті.

Раніше ми повідомляли, що румунська тенісистка Сімона Халеп не зіграє проти збірної України у матчі Кубку. Халеп нещодавно повернулася на корт після дискваліфікації.

Еліна Світоліна і Леся Цуренко також увійшли до складу України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг. Нагадаємо, що Еліна останній раз виступала у складі національної збірної у квітні 2021 року, Леся - в лютому 2020-го.

Коментарі ()
Популярне зараз
Забарний: Я думав повернутися і піти воювати Забарний: Я думав повернутися і піти воювати 20939 1
NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 NAVI виграли турнір PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 17347 3
Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги Забив уперше з січня і відразу — двічі: дубль Довбика приніс Жироні перемогу в матчі Ла Ліги 12640
Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги Реал з Луніним переміг Атлетик, Жирона з дублем Довбика здолала Бетіс: результати 30 туру Ла Ліги 12303
Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ Динамо відсвяткувало повернення Ярмоленка розгромом Ворскли в 22 турі УПЛ 11430
Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця Жахливі спогади про окупацію: у Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 104822
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64819 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30139 2
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20898 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61189
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 321685
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92367