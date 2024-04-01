Сестри Кіченок виступатимуть разом у парному розряді вперше із серпня 2023 року

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок зіграють разом у парному розряді вперше із серпня минулого року. Близнючки виступлять на ґрунтовому турнірі WTA 500 у Чарльстоні (Велика Британія).

У в першому колі 1 квітня українки зіграють проти пари Софі Чанг (США)/Сюй Іфань (Китай). Орієнтовний час початку матчу - 21:00 за Києвом.

Зазначимо, що виступ у парі стане підготовкою до матчу за національну збірну України. Вже 12-13 квітня сестри Кіченок візьмуть участь у грі збірної проти Румунії в Кубку Біллі Джин Кінг, який також, як і турнір у Чарльстоні, пройде на зеленому ґрунті.

Раніше ми повідомляли, що румунська тенісистка Сімона Халеп не зіграє проти збірної України у матчі Кубку. Халеп нещодавно повернулася на корт після дискваліфікації.

Еліна Світоліна і Леся Цуренко також увійшли до складу України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг. Нагадаємо, що Еліна останній раз виступала у складі національної збірної у квітні 2021 року, Леся - в лютому 2020-го.