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Визначився транслятор матчевої зустрічі Україна — Румунія

Сьогодні 12:44 178 0
Визначився транслятор матчевої зустрічі Україна — Румунія
Фото:instagram.com/elisvitolina
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Ігри збірної України з тенісу проти Румунії до кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг у прямому етері буде показувати Setanta Sports.

Матчі наживо можна буде переглянути на YouTube-каналі безкоштовно. 

Про це інформує телевізійний канал.

У Румунії телетранслятором виступить Digi Sport.

Матчева зустріч відбудеться 12-13 квітня в Omni Amelia Island Resort у штаті Флорида (США).  

Раніше ми повідомляли, що лідерка румунок Сімона Халеп пропутить ігри з українками. Вона нещодавно повернулася на корт після дискваліфікації.

Нагадаємо, Еліна Світоліна та Леся Цуренко увійшли до складу збірної. Еліна останній раз виступала у складі національної збірної у квітні 2021 року, Леся - в лютому 2020-го.

Напередодні Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу ґрунтового турніру в Чарльстоні. Близнючки вперше грають разом у парному розряді з серпня минулого року. Зазначимо, що їх спільний виступ є підготовкою до матчу проти румунок, який також пройде на зеленому ґрунті.

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