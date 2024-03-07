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Халеп отримала wild card на турнір WTA 1000 у Маямі

Директор турніру зробив для неї пропозицію
Сьогодні 21:11 209 0
Халеп отримала wild card на турнір WTA 1000 у Маямі
Фото - Lintao Zhang
#Дарина Снігур, #Симона Халеп

Джерело - Еurosport.ro.

Румунська тенісистка Симона Халеп отримала wild card на турнір WTA 1000 у Маямі, що проходитиме з 17 до 31 березня.

Про це інформує румунський Еurosport.ro.

Директор турніру Джеймс Блейк запропонував Халеп wild card в основну сітку. Він направив лист-запрошення експершій ракетці світу, але поки що невідомо, чи прийме вона його.

Турнір може стати першим для Симони після того, як напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) зменшив термін її дискваліфікації з 4 років до 9 місяців, дозволивши повернутися в Тур і змагатися на Олімпіаді-2024. 

Раніше Халеп припускала, що завершить кар'єру в разі неуспішної апеляції до CAS. Метою тенісистки є саме виступ на літній Олімпіаді, що стартує в французькому Парижі влітку.

Відзначимо, що свій останній матч Симона Халеп провела на US Open-2022, де програла у першому колі українській тенісистці Дарині Снігур.

Нагадаємо, напередодні ми повідомляли, що Халеп повернеться на корт.

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