Знай наших: американка українського походження виграла у найдовшому матчі 2024 року

Американська тенісистка з українським корінням Кеті Волинець (110) з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).

У першому раунді турніру вона у трьох сетах обіграла нідерландку Аранчі Рус (54).

Матч проходив 3 години і 43 хвилини, що стало рекордом за тривалістю тенісної зустрічі в нинішньому році.

3 hours and 43 minutes... 🤯🤯🤯



The LONGEST match of the year to date! Katie Volynets battles past Rus in a three set thriller 6-2, 6-7(6), 7-6 (6).#CharlestonOpen pic.twitter.com/hJzMhNYaH0