Знай наших: американка українського походження виграла у найдовшому матчі 2024 року

Джерело - Чемпіон.
Американська тенісистка з українським корінням Кеті Волинець (110) з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).
У першому раунді турніру вона у трьох сетах обіграла нідерландку Аранчі Рус (54).
Матч проходив 3 години і 43 хвилини, що стало рекордом за тривалістю тенісної зустрічі в нинішньому році.
Відео
3 hours and 43 minutes... 🤯🤯🤯— wta (@WTA) April 1, 2024
The LONGEST match of the year to date! Katie Volynets battles past Rus in a three set thriller 6-2, 6-7(6), 7-6 (6).#CharlestonOpen pic.twitter.com/hJzMhNYaH0
Аранча Рус (Нідерланди) - Кеті Волинець (США) (Q) 2:6, 7:6 (8:6), 6:7 (6:8)
Кеті протистоятиме у наступному раунді іншій американці Еммі Наварро (20).
Напередодні Волинець довела росіянку Мірру Андрєєву до сліз на турнірі в американському Індіан-Веллсі, у двох сетах обігравши "нейтральну спортсменку".
Зазначимо, Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.
Раніше ми писали, що в другому колі у тому ж Чарльстоні в одиночному розряді перша ракетка України Еліна Світоліна (17) зустрінеться з австралійкою Дар'єю Севілл (108).
Також відомо, що на цій стадії змагань інша українка Даяна Ястремська(32) гратиме з полькою Магда Лінетт (63), Ангеліна Калініна (33) зустрінеться з данкою Каролін Возняцкі (126). А Леся Цуренко (39) очікує на переможницю протистояння між тенісистками російського походження: Аріна Родіонова (101) - Юлія Путінцева (52).