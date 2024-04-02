Головне
Україна з 4 медалями завершила Гран-Прі з художньої гімнастики у Франції
Сьогодні 10:51 218
Стало відомо, чому Богачук чудово виглядав у рингу всі 12 раундів
Сьогодні 11:30 180
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння
Сьогодні 08:26 5454
Кемкін зацікавив європейські клуби
Вчора 21:14 453
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ
Вчора 19:58 6730
WBO призначила поєдинок Фундора - Кроуфорд
Вчора 19:06 520
Ґрунтовий сезон, на старт! Чого очікувати від українських тенісисток на турнірі в Чарльстоні
Вчора 16:53 574 1
Чемпіонський перстень Кобі було продано за рекордну суму
Вчора 16:29 540
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка
Вчора 16:05 4541
Збірна України з ММА виграла загальний залік чемпіонату Європи в трьох вікових категоріях
Вчора 14:25 320
Прямі трансляції

Знай наших: американка українського походження виграла у найдовшому матчі 2024 року

Сьогодні 11:19 141 0
Знай наших: американка українського походження виграла у найдовшому матчі 2024 року
Фото:instagram.com/katie.volynets
#Кеті Волинець

Джерело - Чемпіон.

Американська тенісистка з українським корінням Кеті Волинець (110) з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).

У першому раунді турніру вона у трьох сетах обіграла нідерландку Аранчі Рус (54).

Матч проходив 3 години і 43 хвилини, що стало рекордом за тривалістю тенісної зустрічі в нинішньому році.

Відео

Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон (США), зелений ґрунт
Призовий фонд - $922,573
Перше коло, 2 квітня

 Аранча Рус (Нідерланди) - Кеті Волинець (США) (Q) 2:6, 7:6 (8:6), 6:7 (6:8)

Кеті протистоятиме у наступному раунді іншій американці Еммі Наварро (20).

Напередодні Волинець довела росіянку Мірру Андрєєву до сліз на турнірі в американському Індіан-Веллсі, у двох сетах обігравши "нейтральну спортсменку".

Зазначимо, Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.

Раніше ми писали, що в другому колі у тому ж Чарльстоні в одиночному розряді перша ракетка України Еліна Світоліна (17) зустрінеться з австралійкою Дар'єю Севілл (108).

Також відомо, що на цій стадії змагань інша українка Даяна Ястремська(32) гратиме з полькою Магда Лінетт (63), Ангеліна Калініна (33) зустрінеться з данкою Каролін Возняцкі (126). А Леся Цуренко (39) очікує на переможницю протистояння між тенісистками російського походження: Аріна Родіонова (101) - Юлія Путінцева (52).

Нагадаємо, WTA і АТР оновили свої рейтинги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ Рух у компенсований час вирвав перемогу над ЛНЗ в 22 турі УПЛ 6730
Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння Рейтинг HLTV: NAVI піднялися в топ-3, Monte продовжують падіння 5454
Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP Власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP 5403
13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 13 українських чемпіонів та фіаско Ломаченка 4541
Міранчук провалив тест на допінг Міранчук провалив тест на допінг 12019
Реал налаштований повернути Роналду Реал налаштований повернути Роналду 2758
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16463 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 92403
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361852 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117909
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64840 1
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45978