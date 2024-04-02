Знай наших: американка українського походження виграла у найдовшому матчі 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Американська тенісистка з українським корінням Кеті Волинець (110) з перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у Чарльстоні (США).

У першому раунді турніру вона у трьох сетах обіграла нідерландку Аранчі Рус (54).

Матч проходив 3 години і 43 хвилини, що стало рекордом за тривалістю тенісної зустрічі в нинішньому році.

Відео

3 hours and 43 minutes... 🤯🤯🤯



The LONGEST match of the year to date! Katie Volynets battles past Rus in a three set thriller 6-2, 6-7(6), 7-6 (6).#CharlestonOpen pic.twitter.com/hJzMhNYaH0 — wta (@WTA) April 1, 2024

Credit One Charleston Open - WTA 500 Чарльстон (США), зелений ґрунт Призовий фонд - $922,573

Перше коло, 2 квітня

Аранча Рус (Нідерланди) - Кеті Волинець (США) (Q) 2:6, 7:6 (8:6), 6:7 (6:8)

Кеті протистоятиме у наступному раунді іншій американці Еммі Наварро (20).

Напередодні Волинець довела росіянку Мірру Андрєєву до сліз на турнірі в американському Індіан-Веллсі, у двох сетах обігравши "нейтральну спортсменку".

Зазначимо, Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу парного турніру в Чарльстоні.

Раніше ми писали, що в другому колі у тому ж Чарльстоні в одиночному розряді перша ракетка України Еліна Світоліна (17) зустрінеться з австралійкою Дар'єю Севілл (108).

Також відомо, що на цій стадії змагань інша українка Даяна Ястремська(32) гратиме з полькою Магда Лінетт (63), Ангеліна Калініна (33) зустрінеться з данкою Каролін Возняцкі (126). А Леся Цуренко (39) очікує на переможницю протистояння між тенісистками російського походження: Аріна Родіонова (101) - Юлія Путінцева (52).

Нагадаємо, WTA і АТР оновили свої рейтинги.