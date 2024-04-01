Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича

Джерело - ATP.
Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.
Серб Новак Джокович розпочав 419-й тиждень у статусі першої ракетки світу. Вже цієї неділі, 7 квітня, 24-разовий чемпіон Grand Slam поб’є рекорд Роджера Федерера як найбільш віковий лідер рейтингу ATP. На кінець тижня вік Джоковича становитиме 36 років і 321 день.
Також варто виокремити прогрес Вадима Урсу, який піднявся з 425-ї та 365-ту позицію. Минулого тижня українець втретє за останні три тижні вийшов у фінал турніру ITF, але у вирішальному матчі, на жаль, поступився британцю Джайлсу Гассі.
Рейтинг ATP
1 квітня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9725 очок
2 (3). Яннік Сіннер (Італія) - 8710
3 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 8645
4 (4). Даніїл Мєдвєдєв (країна-терористка) - 7165
5 (5). Александр Звєрєв (Німеччина) - 5415
6 (6). Андрєй Рубльов (країна-терористка) - 4890
7 (7). Хольгер Руне (Данія)- 3795
8 (8). Каспер Рууд (Норвегія) - 3615
9 (12). Грігор Дімітров (Болгарія) - 3540
10 (9). Хуберт Хуркач (Польща) - 3425
...
187 (175). Віталій Сачко (Україна) - 328
252 (251). Ілля Марченко (Україна) - 227
365 (425). Вадим Урсу (Україна) - 135
396 (363). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 121
409 (401). Олексій Крутих (Україна) - 114
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