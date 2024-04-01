Рейтинг ATP: прорив Урсу, рекорд Джоковича

Асоціація професійних тенісистів (ATP) представила оновлений рейтинг гравців.

Серб Новак Джокович розпочав 419-й тиждень у статусі першої ракетки світу. Вже цієї неділі, 7 квітня, 24-разовий чемпіон Grand Slam поб’є рекорд Роджера Федерера як найбільш віковий лідер рейтингу ATP. На кінець тижня вік Джоковича становитиме 36 років і 321 день.

Також варто виокремити прогрес Вадима Урсу, який піднявся з 425-ї та 365-ту позицію. Минулого тижня українець втретє за останні три тижні вийшов у фінал турніру ITF, але у вирішальному матчі, на жаль, поступився британцю Джайлсу Гассі.

Рейтинг ATP

1 квітня

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 9725 очок

2 (3). Яннік Сіннер (Італія) - 8710

3 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 8645

4 (4). Даніїл Мєдвєдєв (країна-терористка) - 7165

5 (5). Александр Звєрєв (Німеччина) - 5415

6 (6). Андрєй Рубльов (країна-терористка) - 4890

7 (7). Хольгер Руне (Данія)- 3795

8 (8). Каспер Рууд (Норвегія) - 3615

9 (12). Грігор Дімітров (Болгарія) - 3540

10 (9). Хуберт Хуркач (Польща) - 3425

...

187 (175). Віталій Сачко (Україна) - 328

252 (251). Ілля Марченко (Україна) - 227

365 (425). Вадим Урсу (Україна) - 135

396 (363). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 121

409 (401). Олексій Крутих (Україна) - 114