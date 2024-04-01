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Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок
Сьогодні 12:00 385610 12
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції
#Antalya Open, #WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь. 

Як і раніше, одразу 5 українок перебувають у топ-40. Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує утримувати 17-те місце. Юлії Стародубцевій, Даяні Ястремській, Ангеліні Калініній та Лесі Цуренко вдалося покращити свої позиції, тоді як усі інші втратили очки. 

 Рейтинг WTA

(оновлено 18 березня 2024 року)

1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10835
2 (2) Арина Соболенко 8045
3 (3) Корі Гауфф (США) 7205
4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5848
5 (5) Джессіка Пегула (США) 4860
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4118
7 (9) Марія Саккарі (Греція) 4030
8 (7) Чжен Ціньвень (Китай) 3995
9 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3895
10 (10) Олена Остпаненко (Латвія) 3438
17 (17) Еліна Світоліна (Україна) 2406
27 (26) Марта Костюк (Україна) 1911

32 (33)

 Даяна Ястремська (Україна) 1597
33 (36) Ангеліна Калініна (Україна) 1593
39 (40) Леся Цуренко (Україна) 1392
133 (132) Дарина Снігур (Україна) 575
136 (137) Юлія Стародубцева (Україна) 541
176 (173) Катерина Байндль (Україна) 426
195 (179) Катаріна Завацька (Україна) 384

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