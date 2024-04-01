Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції

Оновлений рейтинг тенісисток-професіоналок

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Як і раніше, одразу 5 українок перебувають у топ-40. Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує утримувати 17-те місце. Юлії Стародубцевій, Даяні Ястремській, Ангеліні Калініній та Лесі Цуренко вдалося покращити свої позиції, тоді як усі інші втратили очки.

Рейтинг WTA

(оновлено 18 березня 2024 року)





1 (1) Іга Швьонтек (Польща) 10835 2 (2) Арина Соболенко 8045 3 (3) Корі Гауфф (США) 7205 4 (4) Олена Рибакіна (Казахстан) 5848 5 (5) Джессіка Пегула (США) 4860 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4118 7 (9) Марія Саккарі (Греція) 4030 8 (7) Чжен Ціньвень (Китай) 3995 9 (8) Маркета Вондроушова (Чехія) 3895 10 (10) Олена Остпаненко (Латвія) 3438 17 (17) Еліна Світоліна (Україна) 2406 27 (26) Марта Костюк (Україна) 1911 32 (33) Даяна Ястремська (Україна) 1597 33 (36) Ангеліна Калініна (Україна) 1593 39 (40) Леся Цуренко (Україна) 1392 133 (132) Дарина Снігур (Україна) 575

136 (137) Юлія Стародубцева (Україна) 541 176 (173) Катерина Байндль (Україна) 426 195 (179) Катаріна Завацька (Україна) 384

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