Рейтинг WTA: Світоліна зберегла статус першої ракетки України, Калініна піднялась на три позиції

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Як і раніше, одразу 5 українок перебувають у топ-40. Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує утримувати 17-те місце. Юлії Стародубцевій, Даяні Ястремській, Ангеліні Калініній та Лесі Цуренко вдалося покращити свої позиції, тоді як усі інші втратили очки.
Рейтинг WTA
(оновлено 18 березня 2024 року)
|1 (1)
|Іга Швьонтек (Польща)
|10835
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8045
|3 (3)
|Корі Гауфф (США)
|7205
|4 (4)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5848
|5 (5)
|Джессіка Пегула (США)
|4860
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4118
|7 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|4030
|8 (7)
|Чжен Ціньвень (Китай)
|3995
|9 (8)
|Маркета Вондроушова (Чехія)
|3895
|10 (10)
|Олена Остпаненко (Латвія)
|3438
|17 (17)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2406
|27 (26)
|Марта Костюк (Україна)
|1911
|
32 (33)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1597
|33 (36)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1593
|39 (40)
|Леся Цуренко (Україна)
|1392
|133 (132)
|Дарина Снігур (Україна)
|575
|136 (137)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|541
|176 (173)
|Катерина Байндль (Україна)
|426
|195 (179)
|Катаріна Завацька (Україна)
|384
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