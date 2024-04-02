Возняцкі: Докладу всіх зусиль, щоб помститися Калініній

Колишня перша ракетка світу данка Каролін Возняцкі (126), вважає, що зможе помститися за поразку в Маямі українській тенісистці Ангеліні Калініній (33) на іншому покритті у другому колі турніру WTA 500 в американському Чарльстоні.

Її коментра оприлюднив YouTube-канал Tennis Channel.

"Для мене той матч у Маямі проти неї був тяжким, коли вже мала перемогу в "кишені", матч-пойнт - а потім вона вислизнула. Важка поразка. Докладу всіх зусиль, щоб помститися Калініній тут, де вже буде інше покриття. Ми обоє знаємо гру одна одної. Мені треба лишатися агресивною та наполегливою", - сказала Возняцкі.

Гру заплановано на 3 квітня, орієнтовний час початку - 17:00 за Києвом.

Нагадаємо, Калініна перемогла Возняцкі у другому колі турніру WTA 1000 в Маямі - Ангеліна поступалася 5:7, 2:5. Це була перша зустріч спортсменок між собою.

Зазначимо, 2 квітня Людмила і Надія Кіченок на супер тай-брейку пробилися у 1/4 фіналу турніру в Чарльстоні.

Раніше ми писали, що в другому колі у тому ж Чарльстоні в одиночному розряді перша ракетка України Еліна Світоліна (17) зустрінеться з австралійкою Дар'єю Севілл (108).

Також відомо, що на цій стадії змагань інша українка Даяна Ястремська(32) гратиме з полькою Магда Лінетт (63), а Леся Цуренко (39) очікує на переможницю протистояння між тенісистками російського походження: Аріна Родіонова (101) - Юлія Путінцева (52).

Напередодні WTA і АТР оновили свої рейтинги.