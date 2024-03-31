Завацька перемогла у фіналі кваліфікації турніру в Колумбії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (179) перемогла американку Ельвіну Калієву (216) у фіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Боготі, Колумбія.

Поєдинок тривав 2 години 10 хвилин і завершився з рахунком 2:1.

Перший сет українка програла із розгромним рахунком 0:6. Проте, в другому та третьому зуміла перевернути хід матчу та здобула кінцеву перемогу.

WTA 250

Богота, Колумбія

Кваліфікація, одиночний розряд

Фінал

31 березня

Катаріна Завацька (Україна) - Ельвіна Калієва (США) 0:6, 6:3, 6:3

Отже, українська тенісистка пройшла до основної сітки турніру в Колумбії.

Нагадаємо, нещодавно Завацька не змогла подолати кваліфікацію змагання в Мексиці.

Тим часом у Маямі добігає кінця турнір ATP 1000: Сіннер познущався з росіянина, а сенсаційний болгарин пройшов ще одного суперника з топ-10.

Натомість у жіночій сітці змагання (WTA 1000) вже визначилася переможниця: Коллінс сенсаційно перемогла Рибакіну у фіналі турніру.