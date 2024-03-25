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Завацька не подолала кваліфікацію турніру в Мексиці

Вчора 23:29 118 0
Завацька не подолала кваліфікацію турніру в Мексиці
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (179) поступилась італійці Анкі Алексії Тодоні (226) у фінальному матчі кваліфікації турніру WTA 125 у Мексиці.

Поєдинок тривав 3 години 5 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 5 з 6 брейк-пойнтів.

San Luis Potosi Open - WTA 125
Сан-Луїс-Потосі (Мексика)
Призовий фонд $115,000
Фінал кваліфікації, 25 березня

Анка Алексія Тодоні (Італія) - Катаріна Завацька (Україна) 4:6, 7:5, 6:3

Раніше Калініна програла Путінцевій на турнірі WTA 1000 у Маямі.

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