Сенсаційний болгарин вийшов у фінал Мастерса в Маямі

Джерело - Чемпіон.

Болгарський тенісит Ґріґор Дімітров (12) став другим фіналістом турніру категорії ATP 1000 в Маямі.

У півфінальному матчі 32-річний болгарин у здолав німця російського походження Александра Звєрєва (5).

Матч тривав 2 години 39 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:7(4), 6:4. Дімітров перевершив суперника майже в усіх основних статистичних показниках - зокрема подачах навиліт (18 - 14), віннерсах (45 - 24) та використаних брейк-пойнтах (2/2 - 0).

Miami Open - ATP 1000

Маямі, США

Хард. Призовий фонд - $8,995,555

1/2 фіналу, 30 березня

Ґріґор Дімітров - Александр Звєрєв 2:1 (6:4, 6:7(4), 6:4)

Завдяки цій перемозі Ґріґор встановив цікаве досягнення. Він став найбільш віковим гравцем в історії турнірів категорії ATP 1000, якому вдалося перемогти гравців топ-10 ATP на стадіях 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу, з моменту введення цього формату в 1990 році. У чвертьфіналі він здолав Карлоса Алькараса (2), а в 1/8 - Хуберта Хуркача (9).

Окрім того, завдяки своєму виступу в Маямі Дімітров уперше за понад 6 років повернеться до першої десятки світового рейтингу. У чемпіонському матчі йому протистоятиме Яннік Сіннер, який у першому півфіналі познущався над Даніїлом Мєдвєдєвим.