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Визначився орієнтовний час початку матчу Калініної у 4-му колі турніру в Маямі

В особистих зустрічах із наступною суперницею рахунок 1:1
Сьогодні 11:51 286 0
Визначився орієнтовний час початку матчу Калініної у 4-му колі турніру в Маямі
Фото - GettyImages
#Ангеліна Калініна, #Юлія Путінцева

Джерело - Чемпіон.

Став відомий орієнтовний час початку матчу четвертого кола на турнірі WTA 1000 в американському Маямі української тенісистки Ангеліни Калініної (36) проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої (68).

Він розпочнеться не раніше 18:30 за київським часом.

В особистих зустрічах тенісисток рахунок 1:1.

У чвертьфіналі переможниця зіграє проти найкращої з пари Вікторія Азаренко ("нейтралка") - Кеті Бултер (Велика Британія).

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США, хард (жінки)

Призовий фонд - $8,770,480

Четверте коло

25 березня

Ангеліна Калініна (Україна) - Юлія Путінцева (Казахстан)

Нагадаємо, Калініна впевнено здолала білоруску Аріну Соболенко (2) у третьому колі Маямі-2024. 27-річна українка вдруге у своїй кар'єрі змогла здобути перемогу над суперницею з чільної п'ятірки світового рейтингу (перша була над Марією Саккарі в Істборні-2022).

У другому колі поточного турніру Ангеліна здійснила неймовірний камбек у матчі проти данки Каролін Возняцкі (129), поступавшись 2:5 у другій партії та зумівши відіграти матчбол.

Найкращим результатом Калініної на турнірах категорії WTA 1000 є торішній фінал на ґрунті Рима.

Раніше у США свої виступи припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від грекині Марії Саккарі (9), і Марта Костюк (26), яка знялася з турніру ще перед своїм стартовим матчем.

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