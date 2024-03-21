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ITF дозволила російським та білоруським спортсменам змагатися разом на парних турнірах

Українська сторона виступила з протестом
Сьогодні 19:09 146 0
ITF дозволила російським та білоруським спортсменам змагатися разом на парних турнірах

Джерело - Мінмолодьспорт.

Міжнародна тенісна федерація (ITF) дозволила російським та білоруським спортсменам змагатися разом на одному полі у парних турнірах.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Воно спільно з Федерацією тенісу України звернулися з листом до МОК та ITF, у якому виступили проти такого дозволу і навели факти підтримки російськими тенісистками загарбницької війни проти українців.

"8 грудня 2022 року Вероніка Кудєрмєтова була нагороджена медаллю "100 років формування Татарської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки". Російська тенісистка особисто отримала свою нагороду від президента Татарстану, Рустама Мінніханова, який був під санкціями Канади та США за підтримку російської агресії.

Єлєна Вєсніна та Мірра Андрєєва вподобали кілька постів на підтримку російської агресії та путіна.

Анастасія Потапова відвідала матч WTA, одягнена у футболку Спартака. На ній була назва підсанкційної компанії Лукойл",  - зазначають у листі.

Правила нейтралітету МОК, спочатку опубліковані у березні 2023 року та оновлені у грудні 2023 року для Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, чітко зазначають, що "команди атлетів з російським або білоруським паспортом не можуть бути розглянуті" та "не можуть брати участь в Олімпійських іграх у Парижі 2024". Це є суттєвим для мандату МОК і МПК, згідно з яким власники російських та білоруських паспортів можуть змагатися лише як індивідуальні нейтральні спортсмени.

"Сприйняття громадськістю пар російських або білоруських тенісистів, які змагаються проти інших пар на основі національності, неминуче вказує на те, що вони представляють свої країни. Це кардинально суперечить ширшому підходу, узгодженому МОК та МПК, який забороняє представництво російської або білоруської держави на міжнародних спортивних змаганнях, тим самим виключаючи команди з цих країн", - пишуть у офіційному листі.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо також порушує рекомендації МОК про допуск на турніри представників країн-агресорок.

Нагадаємо, білоруську плавчиню, яка підтримує війну в Україні, допустили на чемпіонат світу.

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