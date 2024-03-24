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Овчаренко впевнено виграв турнір ITF

Не програв жодного сету на змаганні
Сьогодні 19:19 93 0
Овчаренко впевнено виграв турнір ITF
Фото - btu.org.ua
#Олександр Овчаренко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олександр Овчаренко (788) здобув перемогу на ґрунтовому турнірі ITF М15 у хорватській Опатії.

У фіналі українець без особливого спротиву переміг італійця Федеріко Арнаболді (586) - 6:1, 6:0.

M15 Opatija - ITF

Хорватія, ґрунт (чоловіки)

Фінал

24 березня

Федеріко Арнаболді (Італія) - Олександр Овчаренко (Україна) 1:6, 0:6

22-річний Олександр уперше з листопада 2022 року зіграв у фіналі турніру ITF в одиночному розряді.

Він здобув четвертий в кар’єрі одиночний титул такого рівня - всі на ґрунті.

Зазначимо, Овчаренко не програв жодного сету в Хорватії.

Нагадаємо, Ангеліна Калініна (36) впевнено здолала білоруску Аріну Соболенко (2) у третьому колі Маямі-2024.

Раніше у США свої виступи припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від грекині Марії Саккарі (9), і Марта Костюк (26), яка знялася з турніру ще перед своїм стартовим матчем.

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