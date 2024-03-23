Овчаренко вийшов у фінал турніру в Хорватії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Олександр Овчаренко (788) у півфінальному матчі переміг австрійця Себастьяна Соргера (708) і вийшов у фінал турніру серії ITF M15 в Опатії (Хорватія).
Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Протягом другого сету українець поступався 2:5, але зміг відігратися.
ITF M15
Опатія, Хорватія
Півфінал, 23 березня
Олександр Овчаренко (Україна) - Себастьян Соргер (Австрія) 6:4, 7:5
У фіналі Олександр зіграє проти італійця Федеріко Арнабольді (586).
Нагадаємо, невдовзі українська тенісистка Ангеліна Калініна зустрінеться з білорускою Соболенко в третьому колі престижного турніру в Маямі.