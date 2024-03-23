Головне
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України
Сьогодні 18:12 3570
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
Сьогодні 23:11 66
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 21:20 302
Прометей впевнено переграв Пярну в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі
Сьогодні 18:41 213
Минай виявився сильнішим за ЛНЗ у 17 турі УПЛ
Сьогодні 17:29 427
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024
Сьогодні 17:09 8947
Лівий берег розгромив Ниву Бузову, Карпати дотиснули СК Полтаву: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 15:55 609
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні
Сьогодні 15:01 2671
Наполі планує зробити Шахтарю нову пропозицію щодо Судакова
Сьогодні 12:28 470
Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо
Сьогодні 11:44 832
Прямі трансляції
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 07:57 733
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:25 691
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 07:10 834
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 13:23 936
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Нива (Тернопіль) - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 12:00 818

Овчаренко вийшов у фінал турніру в Хорватії

Сьогодні 21:49 131 0
Овчаренко вийшов у фінал турніру в Хорватії
#ITF, #Олександр Овчаренко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олександр Овчаренко (788) у півфінальному матчі переміг австрійця Себастьяна Соргера (708) і вийшов у фінал турніру серії ITF M15 в Опатії (Хорватія).

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Протягом другого сету українець поступався 2:5, але зміг відігратися.

ITF M15
Опатія, Хорватія
Півфінал, 23 березня

Олександр Овчаренко (Україна) - Себастьян Соргер (Австрія) 6:4, 7:5

У фіналі Олександр зіграє проти італійця Федеріко Арнабольді (586).

Нагадаємо, невдовзі українська тенісистка Ангеліна Калініна зустрінеться з білорускою Соболенко в третьому колі престижного турніру в Маямі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні 2671
Костюк: Мені просто хочеться відпочити і набратися сил на ґрунтовий сезон Костюк: Мені просто хочеться відпочити і набратися сил на ґрунтовий сезон 1063
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки 6414
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія 1759
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024 8947
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України 3570
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37710
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57005 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60785
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25718
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65023
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165895 1