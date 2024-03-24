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Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024

Сьогодні 06:07 459 0
Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024
#Ангеліна Калініна, #Аріна Соболенко, #Miami Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) у трьох партіях здолала білоруску Аріну Соболенко (2) в третьому колі турніру WTA 1000 в Маямі, США.

Поєдинок тривав 2 години 3 хвилини й завершився з рахунком 6:4, 1:6, 6:1.

Українка 1 раз подала навиліт (суперниця - 3), допустила 5 подвійних помилок (суперниця - 6) та використала 6 з 11 брейк-пойнтів (суперниця - 5/11).

Після матчболу Соболенко, у якої перед стартом турніру загинув колишній бойфренд, спересердя спробувала розтрощити ракетку. Ангеліна їй руки, природно, не подала.

Відео 

Це була перша очна зустріч опоненток.

У наступному раунді Калініна зіграє проти представниці Казахстану Юлії Путінцевої (68). Орієнтовні дата й час початку матчу визначаться пізніше. 

Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд - $8,770,480
Третє коло
24 березня

Ангеліна Калініна (Україна) - Аріна Соболенко ("нейтралка") 6:4, 1:6, 6:1

27-річна Калініна вдруге у своїй кар'єрі змогла здобути перемогу над суперницею з чільної п'ятірки світового рейтингу (перша була над Марією Саккарі в Істборні-2022). Найкращим результатом Ангеліни на турнірах категорії WTA 1000 є торішній фінал на ґрунті Рима.

Нагадаємо, в другому колі поточного турніру Калініна здійснила неймовірний камбек у матчі проти данки Каролін Возняцкі (129), поступавшись 2:5 у другій партії та зумівши відіграти матчбол.

Раніше змагання в Маямі припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), Даяна Ястремська, вилетівши від уже згаданої грекині Марії Саккарі (9) та Марта Костюк (26), яка знялася ще перед своїм стартовим матчем.

Об'єднаний "тисячник" у Маямі триватиме до 31 березня.

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