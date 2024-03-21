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Прихильниця Лукашенка попросила поважати її особисте життя

Сьогодні 10:11 77 0
Прихильниця Лукашенка попросила поважати її особисте життя
#Аріна Соболенко

Джерело - Інстаграм Аріни Соболенко.

Друга ракетка світу Аріна Соболенко, яка відома своїми зв’язками з диктатором Лукашенком, розповіла про свій моральний стан у зв’язку зі Константіна Кольцова. 

Про це білоруська тенісистка заявила у своєму інстаграмі. 

"Смерть Кості - немислима трагедія, і хоч ми не були більше разом, моє серце розбите. Будь ласка, поважайте моє особисте життя та особисте життя його родини в цей складний час", - сказала Соболенко. 

Соболенко та Кольцов зустрічалися з 2021 року. Константін - колишній білоруський хокеїст, який до загибелі був асистентом тренера російської команди Салават Юлаєв. Поліція Маямі повідомляла, що він вчинив самогубство. 

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