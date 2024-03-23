Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) зіграє проти другої ракетки світу Аріни Соболенко в матчі третього кола турніру WTA 1000 в американському Маямі.

Білоруска обіграла іспанку Паулу Бадосу в другому раунді змагань. Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:3. Зазначимо, що перед стартом основної сітки турніру в Маямі загинув колишній хлопець Соболенко - за інформацією ЗМІ, Константін Кольцов здійснив самогубство.

Для Калініної цей матч буде шостим проти представниці топ-5 рейтингу, в попередніх вона здобула лише одну перемогу.

Орієнтовні дата й час початку поєдинку Калініна - Соболенко визначаться пізніше.

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США, Хард

Призовий фонд - $8,770,480

Друге коло, 22 березня

Аріна Соболенко - Паула Бадоса (Іспанія) 6:4, 6:3

Нагадаємо, що в другому колі турніру в Маямі Ангеліна Калініна виграла у данки Каролін Возняцкі, Даяна Ястремська перемогла австралійку Дар'ю Севілл, а Леся Цуренко програла бельгійці Грет Міннен. З цього раунду свої виступи також розпочне Еліна Світоліна, яка зустрінеться з японкою Наомі Осакою.

Напередодні зі змагань знялася інша українка Марта Костюк.